Мэр Оттавы совершил камингаут

Мэр Оттавы 58-летний Джим Уотсон признался в том, что он гей. Об этом политик рассказал в материале для издания Ottawa Citizen.

«Я — гей. Ну вот, я сказал это или, скорее, написал это. Чтобы озвучить эти два слова, мне потребовалось почти 40 лет, но, как говорят, лучше поздно, чем никогда», — написал градоначальник.

По его словам, о своей гомосексуальности он задумался еще в седьмом классе школы, но признаться на протяжении всей жизни ему мешала сначала стеснительность, а затем карьера.

При этом Уотсон выразил сожаление, что не рассказал о своей ориентации раньше.

Признание мэра поддержал премьер Канады Джастин Трюдо. В Twitter он поблагодарил Уотсона за то, что он поделился своей историей, и выразил уверенность, что пример мэра вдохновит других канадцев не стесняться себя.

В прошлом году сын голливудского актера Уилла Смита совершил камингаут, признавшись со сцены в любви рэперу Tyler.