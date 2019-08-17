Прямой эфир

Военный совет и оппозиция Судана подписали соглашение о переходном периоде

0
Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переходный военный совет Судана и оппозиционная коалиция «За свободу и перемены» подписали окончательное соглашение о переходном периоде в государстве. Стороны также утвердили конституционную декларацию, которая временно заменит основной закон страны.

На нет и Судан нет: почему протестующие не уходят с улиц Хартума
Акции протеста из-за повышения цен на продукты и топливо не утихают в южной стране

Церемония подписания прошла в Хартуме. На ней присутствовали официальные лица из Эфиопии, Судана, Египта и Саудовской Аравии, передает «РИА Новости».

11 апреля на фоне продолжительных волнений и выступлений населения глава минобороны Судана Авад бен Ауф сообщил о роспуске правительства и аресте диктатора Омара аль-Башира, стоявшего во главе государства более 30 лет.

В стране был создан военный совет. Армия приостановила действие конституции и объявила о начале переходного периода. Протесты оппозиции, начавшиеся в конце 2018 года, не прекратились. Их участники заявляют о критической экономической ситуации и требуют передачи власти гражданскому правительству.

В июле военный совет заявил о предотвращении попытки переворота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава военного совета Судана пообещал выборы в течение девяти месяцев
Экс-президент Судана признался в коррупции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019