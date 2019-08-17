Военный совет и оппозиция Судана подписали соглашение о переходном периоде

Переходный военный совет Судана и оппозиционная коалиция «За свободу и перемены» подписали окончательное соглашение о переходном периоде в государстве. Стороны также утвердили конституционную декларацию, которая временно заменит основной закон страны.

Церемония подписания прошла в Хартуме. На ней присутствовали официальные лица из Эфиопии, Судана, Египта и Саудовской Аравии, передает «РИА Новости».

11 апреля на фоне продолжительных волнений и выступлений населения глава минобороны Судана Авад бен Ауф сообщил о роспуске правительства и аресте диктатора Омара аль-Башира, стоявшего во главе государства более 30 лет.

В стране был создан военный совет. Армия приостановила действие конституции и объявила о начале переходного периода. Протесты оппозиции, начавшиеся в конце 2018 года, не прекратились. Их участники заявляют о критической экономической ситуации и требуют передачи власти гражданскому правительству.

В июле военный совет заявил о предотвращении попытки переворота.