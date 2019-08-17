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Африканцы признались во лжи о россиянах в ЦАР для фильма CNN

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Фото: Global Look Press/Panoramic/ZUMAPRESS
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Двое граждан Центральноафриканской Республики признались, что оболгали так называемую ЧВК «Вагнер» за деньги. Журналисты CNN, снимавшие фильм о россиянах в ЦАР, заплатили им $100. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Стрингеры «ФАН» пообщались с центральноафриканцами Родригесом Бобосси и Эритье Банале, и те рассказали о своей встрече со съемочной группой журналистки Клариссы Уорд. По их словам, у сотрудницы CNN уже был заготовлен сценарий, и она вынудила мужчин сказать неправду. При этом, по их словам, российских инструкторов и геологов вообще нет в той местности, где проходила съемка.

Герои фильма добавили, что перед съемкой фильма журналисты CNN устроили настоящий кастинг, в котором участвовали порядка 20 человек. Им тоже предлагали по $100 за ложь о россиянах в ЦАР.

В августе американский телеканал CNN выпустил специальный репортаж о том, как Россия якобы при помощи частных военных компаний «усиливает влияние» в ЦАР и других странах Африки. Журналисты поговорили с жителями региона Ява, и те рассказали, что последнее время в регион приехало много людей из России. По их словам, местные работают на них, добывая золото и алмазы. Также россияне тренируют новобранцев местной армии, сообщалось в репортаже CNN.

В июне в МИД России сообщали об отправке в ЦАР российских военнослужащих для работы в составе миссии ООН. Сообщалось, что россияне направлены туда в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба.

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