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В Москве спилили знаменитое дерево из сериала «Бригада»

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На Воробьевых горах в Москве спилили знаменитый ясень, под которым в начале 2000-х снимали одну из главных сцен сериала «Бригада».

Как пишет «Комсомольская правда», именно возле этого дерева четверо друзей — главные герои сериала — поклялись всегда быть вместе.

Долгое время место являлось точкой сбора поклонников картины. Однако за долгие годы дерево иссохло, поэтому было принято решение его спилить.

Сериал «Бригада» рассказывает о 90-х годах, преступности и появлении криминальных кланов. Лента получила премии «ТЭФИ» и «Золотой орел».

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