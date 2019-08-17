В Москве спилили знаменитое дерево из сериала «Бригада»

На Воробьевых горах в Москве спилили знаменитый ясень, под которым в начале 2000-х снимали одну из главных сцен сериала «Бригада».

Как пишет «Комсомольская правда», именно возле этого дерева четверо друзей — главные герои сериала — поклялись всегда быть вместе.

Долгое время место являлось точкой сбора поклонников картины. Однако за долгие годы дерево иссохло, поэтому было принято решение его спилить.

Сериал «Бригада» рассказывает о 90-х годах, преступности и появлении криминальных кланов. Лента получила премии «ТЭФИ» и «Золотой орел».