В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика

В Саратове пятилетнего мальчика госпитализировали после того, как во время катания на детском паровозике он выпал из вагончика и попал ему под колеса. Об этом 16 августа сообщили в районной прокуратуре.

Инцидент произошел на бульваре Героев Отечества. Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах, ребенок находится в тяжелом состоянии.

Следственное управление СК по региону начало доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следователей, родители посадили двух детей 3,5 и 5,5 лет кататься на детский аттракцион «Паровозик». В какой-то момент старший мальчик попытался перелезть из первого во второй вагон и выпал из него.

«Оператор-водитель, не заметив случившегося, продолжил движение и наехал на ребенка колесами одного из вагонов», — отметили в СК.

В настоящее время опрашиваются свидетели произошедшего и водитель паровозика.

В мае сообщалось, что четырехлетний мальчик на машине сбил пенсионерку в Тамбове.