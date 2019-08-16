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Китаец обыскал три тонны мусора ради билетов на концерт любимого певца

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Фото: Global Look Press/Wang Gang
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В китайском городе Шанхай мужчина перерыл три тонны мусора после того, как его жена случайно выкинула билеты на концерт его любимого исполнителя. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает информационный портал AsiaOne.

Отмечается, что женщина получила по почте запечатанный конверт и выкинула его, решив, что внутри ненужная квитанция. Только на следующий день китаянка поняла, что там лежали билеты на выступление тайваньско-американского певца Уилбера Пана, на которое очень хотел попасть ее муж.

Осознав произошедшее, супруг решил спасти ситуацию и отправился к контейнерам, в которые складывают мусор перед отправкой на переработку. В итоге он перерыл три тонны сухих отходов и все же нашел проходные билеты.

Ранее в апреле сообщалось, что в китайском городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань мужчина по фамилии Тань на протяжении двух лет притворялся богачом и одновременно встречался с 19 девушками, четверо из которых родили от него детей.

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