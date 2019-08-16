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Несколько десятков человек попали под оползень в Китае

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Фото: Global Look Press/Tao Liang
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По меньшей мере 17 человек пропали без вести из-за схода оползня в Китае. Об этом 16 августа сообщает China Daily.

ЧП произошло в уезде Ганьло Ляншань-Ийского автономного округа на юго-западе провинции Сычуань. Глыбы камня рухнули на участок железнодорожных путей длиной около 70 м, на котором велись ремонтные работы. Под завалами оказались несколько десятков сотрудников технического персонала. Спасателям уже удалось вызволить оттуда 11 человек. Еще 17 объявлены пропавшими без вести, пишет сайт kp.ru.

На месте инцидента работают около 400 спасателей, также задействовано 14 единиц техники. Ведутся поиски пропавших без вести, сообщает телеканал «360». Участок железной дороги между административным центром Сычуани Чэнду и административным центром провинции Юньнань Куньмин разрушен.

Как сообщает REGNUM, министерство по чрезвычайным ситуация КНР потребовало проявлять особую бдительность после геологических катастроф, участившихся в стране из-за непрекращающихся ливней. Рабочей группе поручено провести мониторинг ситуации на месте для предотвращения возможного второго обвала породы.

12 августа сообщалось, что число жертв оползня в Мьянме возросло до 59 человек.

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