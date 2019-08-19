Чрезвычайный скорый: железнодорожные войска усиливают для борьбы с ЧП

Железнодорожные войска, которые с этого года начали привлекать к ликвидации последствий стихийных бедствий, усилят и оснастят современной инженерной техникой. Новые батальоны будут развернуты в каждом военном округе. В результате железнодорожники, которых в армии уже называют «военным МЧС», смогут оперативно прибывать в любой регион в случае чрезвычайной ситуации.

Батальоны помощи

В Западном военном округе уже созданы два новых батальона железнодорожных войск, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В ближайшие годы такие подразделения появятся во всех округах. Железнодорожники получат на вооружение современные тягачи, бульдозеры, вездеходы, болотоходы, амфибии, автомобили, инженерную технику и специальные средства.

Наращивание численности и оснащение современными средствами военных железнодорожников происходит на фоне их активного привлечения к восстановлению инфраструктуры пострадавших от стихии регионов. Сегодня две бригады железнодорожных войск устраняют последствия паводков в Иркутской области. Бойцы чинят железные и автомобильные дороги, жилые дома и социальные объекты, расчищают местность. Во время паводков в Приамурье железнодорожники Восточного военного округа за несколько дней построили несколько дамб возле реки Зея, защитив от наводнения город Свободный. Железнодорожные подразделения были направлены также на ликвидацию последствий взрывов на арсенале в Ачинске.

В интересах национальной безопасности

Основу железнодорожных войск на сегодняшний день составляют 10 отдельных бригад, в каждой из которых от двух до пяти батальонов.

Войска имеют батальоны нескольких типов: понтонно-мостовые, ремонтно-восстановительные, путевые, мостовые, батальоны механизации. Кроме того, в подчинении 8-го территориального командования (зона ответственности — юг России) есть несколько бронепоездов.

Речь идет в целом о пересмотре военной политики и роли вооруженных сил в системе обеспечения национальной безопасности, считает член экспертного совета «Офицеров России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

— Не военной, подчеркиваю, а именно национальной, — отметил он. — Как показала практика, гражданские структуры не всегда справляются с вызовами в последние годы. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы военные всё больше участвовали в противодействии чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Концепция развития железнодорожных войск предусматривает не только численное увеличение данной военной структуры, но и повышение престижа службы в них, отметил эксперт.

— Железнодорожные войска с советских времен считались чуть ли не «исправительными», офицеров-строителей зачастую переводили туда в качестве наказания, — рассказал Александр Перенджиев. — Теперь, когда им доверят новые ответственные задачи и увеличат численность (появятся новые офицерские должности и карьерные перспективы), это положительно скажется на качестве кадрового состава войск.

Хорошо забытое старое

— Железнодорожные войска не раз в истории страны привлекали на помощь в экстренных ситуациях, — рассказал «Известиям» военный эксперт Олег Желтоножко. — Например, они сыграли важную роль в восстановлении народного хозяйства после Великой Отечественной войны. Но после 1990-х годов при модернизации армии увлеклись возможностью отдать всевозможные услуги на аутсорсинг. Видимо, сегодня пришли к выводу, что не так уж это выгодно и эффективно. Военные отличаются хорошим качеством работы. Железнодорожные войска — это те силы, которые могут наиболее оперативно реагировать на разрушения инфраструктуры.

Концепцию реформирования железнодорожных войск, в соответствии с которой они превращаются в «военное МЧС», начали реализовывать в нынешнем году. До этого в течение последних десятилетий военное руководство долго не могло определиться, что с ними делать. В 1990-е годы их передали в специально созданное ведомство — Федеральную службу железнодорожных войск, находящуюся в прямом подчинении президента. В 2002 году железнодорожники вновь вернулись в состав вооруженных сил как отдельный род войск. В конце 2000-х в ходе реформ Анатолия Сердюкова предлагали передать войска с баланса Минобороны в другое ведомство либо вовсе ликвидировать. Новый взгляд на возможности военных железнодорожников сформировался после 2014 года: в связи с событиями на Украине возникла необходимость построить железнодорожную ветку в обход ее территории. Задача была возложена на военных железнодорожников, которые возвели участок пути Журавка–Миллерово с опережением графика.

Ранее «Известия» сообщали, что в начале июля в наиболее пострадавший от наводнения город Тулун Иркутской области были направлены подразделения Центрального военного округа. Военнослужащие очистили от последствий паводка 57 га: разобрали завалы, убрали мусор с улиц и подворий. По заявкам местных жителей военные инженеры разобрали более 40 аварийных и принесенных течением домов. Для этого использовали грейдеры, самосвалы и экскаваторы, переброшенные из соседних регионов.

Кроме того, в зоне бедствия работал Центр биологической защиты специального назначения Минобороны — «биологический спецназ». Военные биологи доставили в пострадавшие районы вакцины от брюшного тифа и гепатита А, взяли пробы воды, грунта и биоматериала павших животных. По результатам исследований возбудителей инфекционных болезней обнаружено не было.