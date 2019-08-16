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Все пострадавшие при взрывах под Ачинском выписаны из больницы

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Из Ачинской межрайонной больницы выписан последний пострадавший при взрывах на военном складе в Каменке. По данным минздрава Красноярского края, все пациенты были в состоянии средней степени тяжести.

За минувшие сутки никто не обращался к врачам. Всего от взрывов на военном складе пострадали около 40 граждан, погиб один человек. Режим ЧС в Ачинске вводили два раза за неделю, передает ИА KrasnoyarskMedia.

Напомним, 5 августа на cкладе боеприпасов в Каменке произошел пожар. Когда начались взрывы, спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе 20 км. Пожар тушили около суток. Новые взрывы на полигоне прогремели 9 августа. К детонации боеприпасов привело попадание молнии в снаряд.

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