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Опубликованы спутниковые снимки разрушений под Ачинском

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Фото: twitter.com/Aurora Intel
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Спутниковые снимки разрушений после взрывов арсенала под Ачинском (Красноярский край) опубликовала международная компания Aurora Intel. Фото доступны в ее Тwitter-аккаунте.

Первый снимок датирован 4 августа.

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Второй — 10 августа и на нем четко видны следы внешнего воздействия.

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5 августа на складе боеприпасов под Ачинском произошел пожар. Когда боеприпасы начали взрываться, спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе 20 км.

9 августа на полигоне под Ачинском прогремели новые взрывы. Как сообщили в Минобороны России, к детонации боеприпасов привело попадание молнии в снаряд. Инцидент произошел в ходе операции по разминированию. Работы приостановили, а жителей близлежащего села Каменки эвакуировали.

В результате двух инцидентов со взрывами боеприпасов один человек погиб и 30 пострадали.

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