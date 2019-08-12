Опубликованы спутниковые снимки разрушений под Ачинском

Спутниковые снимки разрушений после взрывов арсенала под Ачинском (Красноярский край) опубликовала международная компания Aurora Intel. Фото доступны в ее Тwitter-аккаунте.

Первый снимок датирован 4 августа.

Второй — 10 августа и на нем четко видны следы внешнего воздействия.

5 августа на складе боеприпасов под Ачинском произошел пожар. Когда боеприпасы начали взрываться, спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе 20 км.

9 августа на полигоне под Ачинском прогремели новые взрывы. Как сообщили в Минобороны России, к детонации боеприпасов привело попадание молнии в снаряд. Инцидент произошел в ходе операции по разминированию. Работы приостановили, а жителей близлежащего села Каменки эвакуировали.

В результате двух инцидентов со взрывами боеприпасов один человек погиб и 30 пострадали.