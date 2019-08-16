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Стало известно, как изменился рацион россиян за 40 лет

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Росстат выяснил, как поменялся рацион россиян за 40 лет. Россияне стали есть вдвое меньше картофеля. Так, в 1980 году жители страны съедали порядка 117 кг картофеля на человека в год, сейчас же потребление снизилось до 59 кг. При этом потребление фруктов и ягод возросло в два раза — с 35 до 74 кг. Также россияне стали больше есть рыбы и морепродуктов: было по 17 кг в год, стало — по 22. Увеличились и объемы съедаемых овощей и бахчевых — с 92 до 104 кг. Кроме того, на столе у россиян стало больше мяса. Раньше ели по 70 кг на человека в год, сейчас эта цифра выросла до 89. По мнению диетологов, изменения в рационе связаны со стремлением людей к здоровому образу жизни.

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