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Форелевую ферму построят в ТОСЭР «Новотроицк» в Оренбуржье

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Ферма по производству форели и икры появится в ТОСЭР «Новотроицк» в Оренбургской области. Новым резидентом территории опережающего социально-экономического развития стала компания «Рыбная ферма». Стоимость инвестиционного проекта — более 203,5 млн рублей.

Компания планирует выращивать и продавать пресноводную рыбу и ракообразных с помощью установки с замкнутым циклом водообеспечения. Она позволяет выращивать рыбу в закрытом помещении круглый год и избегать рисков, связанных с открытыми водоемами.

Речь идет о производстве форели, осетра, ракообразных, пишет РИА «Оренбуржье». Сначала будет создано 21 рабочее место, затем количество увеличат до 100.

Продавать продукцию планируется на региональном рынке. Возможен экспорт в Китай и Казахстан. Как сказал директор предприятия Артем Лоскутов, на первом этапе объем производства составит 50 т форели, 25 т осетра, 3 т раков и 500 кг черной икры. Копчености, консервы и свежая рыба будут готовы к реализации в IV квартале 2020 года.

Новотроицк стал первым городом, участвующим в реализации региональной программы ТОСЭР еще в 2017 году. Включение в ТОСЭР предприятий позволяет снизить для них налоговую нагрузку.

В июле сообщалось о том, что в Тулуне Иркутской области могут создать ТОСЭР. Заявку рассматривает Минэкономразвития России.

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