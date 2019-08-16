Семь человек погибли за месяц на железной дороге в Тверской области

За месяц в Тверской области зафиксировано 12 случаев, в которых люди получали травмы на железной дороге. Семь человек погибли.

Все факты наезда были зафиксированы на разных участках дорог. В Вышнем Волочке под колеса пассажирского поезда попал мужчина. Он пытался перейти пути вдали от перехода. Всего за июль зафиксировано семь смертей на железной дороге, сообщают «Тверские ведомости».

С начала года на объектах железнодорожной инфраструктуры пострадали 18 человек, десять из них погибли.

Жителям региона напоминают, что железнодорожные пути являются зоной повышенной опасности.