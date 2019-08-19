Прямой эфир
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Старт «Герценовских педагогических сезонов» в Петербурге дает хороший повод переосмыслить роль и место педагогического образования в современной России. Педагогика сегодня способна претендовать на статус ключевого инструмента стратегического развития регионов и страны в целом.

Переучиваться всем и всему

В этом году значительно вырос конкурс на поступление в ведущий педагогический вуз Санкт-Петербурга и один из главных педагогических университетов страны — Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Вырос и средний балл претендентов на обучение.

Безусловно, рано или поздно многолетние усилия государства по доведению зарплат в общем образовании до среднего по региону уровня должны были принести свои плоды.

Поэтому сегодня педагогическое образование выбирают не те, у кого нет шансов попасть в самые престижные вузы, и не только те, кто стремится к экономической стабильности. Но и наиболее способные, амбициозные молодые люди, ищущие свободные пространства для быстрого роста. Интуиция подсказывает наиболее активной части общества, что в ближайшие годы всем нам, особенно жителям крупных городов, придется много учиться.

Люди учатся, чтобы работать, учатся на работе, охотно тратят на учебу свое свободное время.

123

Фото: herzen.spb.ru

Чтобы суметь проявить себя, получить доступ к развитию или просто активно пользоваться благами цивилизации, сегодня нужно учиться и переучиваться всем и почти всему. Причем — с удивительной скоростью и в невероятных, далеко выходящих за пределы формального образования масштабах.

Запасной вход: вузы открывают двери для талантов
Одаренным абитуриентам с недостаточно высокими результатами ЕГЭ помогут поступить их изобретения и проекты

Города в этом смысле становятся гигантскими образовательными экосистемами, для которых новое «Просвещение» — одна из главных политик адаптации к эпохе радикальных перемен. Образование автоматически перемещается в разряд ключевых городских/региональных стратегий. Для системы педагогического образования это огромный вызов. Он дает отечественной педагогике шанс обрести другую значимость, стать драйвером развития для городов, регионов и для страны в целом.

Масштабы рынка образования

За последние годы классическое педагогическое образование в России попало в сложную ситуацию. По мере развития интернета, оцифровки книг, распространения мультиязычности в молодежной среде преподаватель и учитель окончательно утратили монополию на знание. А выстроенная система подготовки педагогов оказалась под большим давлением.

С одной стороны, около 300 вузовских организаций (университетов и филиалов), почти 400 колледжей (с филиалами) ежегодно обучают свыше 550 тыс. человек по программам педагогической подготовки. С другой стороны, специализированные педагогические вузы за последние годы превратились в реликт — в стране их осталось менее 40. Большая часть была преобразована или поглощена классическими университетами.

Педагогические вузы минимально влияют на огромный, динамичный и прибыльный рынок образовательных услуг, услуг «образовательного развлечения» (игр, лекций, тренингов и пр.), а также быстро растущий рынок образовательных технологий. Есть разные оценки масштабов этих развивающихся рынков. Эксперты говорят о примерно 1,2–1,3 трлн рублей в год в общем и профессиональном образовании, 150 млрд рублей — в дополнительном детском образовании, 100 млрд рублей — в дополнительном образовании взрослых, 220 млрд рублей — на рынке тренингов и «образовательных развлечений».

123

Фото: herzen.spb.ru

Рост рынка образования, числа желающих учиться на педагога, изменение его статуса, рост конкурса в ведущие педагогические вузы — всё это дает шанс педагогическому образованию России запустить глубинные преобразования, занять и в формальном, и в неформальном секторах новые значимые позиции.

Образование как стратегия развития

Современные мегаполисы уже отправились в гонку по сбору учебных ресурсов. В сеть ЮНЕСКО «Обучающиеся города» входят 224 города из 52 стран. Победители в конкуренции за таланты и технологии в образовании рассчитывают на глобальное культурное и экономическое лидерство, для проигравших есть риск стать так называемой «учебной» или «интеллектуальной пустыней».

Но у города как образовательной экосистемы обязательно должен быть свой интегратор и архитектор. Университеты — самый легитимный претендент на то, чтобы взять эту функцию на себя. Если образование становится главной стратегией развития городов и регионов, то новая педагогика — педагогика образовательных экосистем — может попасть в ряд ведущих тактик.

Основной вопрос: какие города сумеют специально организовать движение в этом направлении? И кто в городе, как большом школьном классе, станет ядром экосистемы?

Правительство Санкт-Петербурга и РГПУ им. А.И. Герцена свой выбор сделали. В начале лета городу и горожанам был представлен закрытый последние два десятка лет кампус в историческом центре Санкт-Петербурга между Казанской улицей и набережной реки Мойки. Кампус открыли, чтобы провести практический эксперимент по сборке городской образовательной экосистемы.

123

Фото: herzen.spb.ru

Темой первого «Герценовского педагогического сезона» стало «Расписание на послезавтра», т.е. то, как передаются навыки и знания, востребованные современностью.

Город осознанно стал партнером университета в этом начинании. Правительство Санкт-Петербурга помимо таких ключевых направлений развития, как «комфортный город», «социальный город», «открытый город», выбрало для себя также «умный город».

Высшее ценообразование: обучение в вузах за год подорожало на 15–19%
К сентябрю стоимость может вырасти вновь, предупреждают эксперты

Власти города поддержали инициативу РГПУ как проект, далеко выходящий за узкокорпоративные границы, первый осознанный в городе университетский проект инкубации не отдельной группы инноваторов или стартапа, а всей экосистемы в целом. Для Герценовского университета этот проект — возможность развития профессии и получения новых ресурсов, влияния на важные городские дела.

Экосистема

Теоретически все ключевые идеи сборки образовательной экосистемы проработаны с начала 2000-х годов. Во-первых, наибольший эффект от образования городу дает интеграция деятельности традиционных формальных структур — школ, колледжей, вузов и т.д. — и неформальных, взаимодействие собственно образования и «образовательного развлечения». Во-вторых, учить нужно всех, кто хочет учиться, в форме, которая поддерживает это желание и приносит радость от процесса. В-третьих, чтобы вовлечь жителей в тотальное обучение и переобучение, чтобы удержать в соответствующем сегменте услуг талантливых игроков, необходима специально собранная среда. Достаточно гибкая, чтобы отзываться на запросы обучаемых, и дружественная к обучающим.

Но при известных теоретических посылках для РГПУ им. А.И. Герцена и для петербургской власти оставался открытым вопрос: как организационно воплотить эти идеи? Какой педагогики требует образовательная система размером с город?

В теории педагогики для ответа на эти вопросы подсказок не найти, чужой опыт механически не скопировать. Можно только «выйти в поле» и поставить деятельностный эксперимент. Открыть кампус, позвать в него лидеров формального и неформального образования, найти контакт с «об/раз/влечением». Предложить обучение семьям, детям, взрослым, разным группам горожан, заинтересованных в своем образовательном росте. Развернуть специальный коворкинг — университетскую «точку кипения» — под работу с педагогическими, а точнее образовательными профессиональными сообществами. Вывести в открытую дискуссию интеллектуальную повестку экосистемной педагогики. Организовать диалог не внутри профессорского цеха, а с городом, лидерами общественных мнений в нем.

123

Фото: herzen.spb.ru

Форматом коммуникации Герценовского университета с городом, педагогическими сообществами, волонтерскими движениями, другими заинтересованными активистами были выбраны тематические «Педагогические сезоны». Четыре тематических сезона разворачиваются как коммуникационное и проектное действие на территории кампуса университета в живой связи с Санкт-Петербургом.

Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше
Шансы получить высшее образование за счет государства к 2024 году могут сократиться на 25%

За первые месяцы «Герценовского сезона» 2019 года через новую площадку РГПУ прошли более 10 тыс. горожан. Состоялось почти 200 образовательных и дискуссионных мероприятий. Город откликнулся. Свои программы на площадке предъявили не только передовые школы, но и десятки партнеров по образовательной экосистеме города. В том числе онлайн-сообщество педагогов России «Педсовет», «Наноград», ассоциация частных альтернативных школ «Другие школы», Метаверситет, музей «ЛабиринтУм», школа Skyeng, детский город профессий «КидБург», Busy Moms, «Смешарики» и многие другие. Включилась в работу на партнерских началах ведущая петербургская «фабрика мысли» — Центр стратегических разработок «Северо-Запад». Почти 200 преподавателей и сотрудников РГПУ им. А.И. Герцена поучаствовали в запуске первого педагогического сезона. До конца лета в расписании уже стоят более 100 новых мероприятий и проектов.

Что дальше

Все вовлеченные в процесс учатся по ходу дела, вопросов и трудностей предостаточно. Всё еще окончательно не определена ресурсная модель проекта. Пока его финансируют сам РГПУ им. А.И. Герцена и привлеченные правительством города партнеры. Но главная гипотеза, положенная в основу проекта, подтвердилась: есть общественный запрос на новую версию городской стратегии — создание конкурентоспособной, динамичной и разнообразной образовательной экосистемы.

Дискуссии первого сезона помогли осознать необходимость и другого шага — создания на базе открытого кампуса РГПУ им. А.И. Герцена площадки для применения и апробации педагогических разработок. Парка передовых образовательных технологий, значимого как в городском, так и в российском масштабе. Пока в нашей стране нет подобных структур. Хотя в маленькой соседней Финляндии на него решился даже провинциальный Йоэнсуу. Его EduPark аккумулирует под одной крышей все знания и разработки финского образовательного сектора, который сегодня считается в мире «Кремниевой долиной педагогики».

123

Фото: herzen.spb.ru

РГПУ им. А.И. Герцена такой парк крайне необходим, поскольку претендент на статус ядра образовательной экосистемы должен интегрировать лидерские разработки. Городу парк образовательных технологий требуется как драйвер развития современной, растущей и прибыльной отрасли, создающей высокотехнологичные рабочие места.

Открытая система

«Герценовские педагогические сезоны» — не единственно возможный вариант совместной стратегии развития города и университета. Важно, что он демонстрирует возможность реализации российскими городами новых версий своих стратегий. Причем лежат эти стратегии в сфере обучения и воспитания. Первая фаза эксперимента показала, что у педагогического образования России есть шанс получить новую роль в стране и заново пересобрать себя. Главное условие — образовательная система должна быть принципиально открытой. Она нуждается в сильных инициативах и новых партнерствах. Такой системе необходима новая педагогика и новая организация педагогического образования.

Но совместный проект Санкт-Петербурга и РГПУ им. А.И. Герцена — гораздо больше, чем веский довод в пользу сохранения системы педагогических вузов. Если поддержать его сильными партнерствами и федеральными программами, он способен сделать российскую педагогику акселератором позитивных перемен, запустить с ее помощью и участием национальную инициативу развития.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Цифра» против «липы»: вузы начнут выдавать электронные дипломы
Это позволит бороться с поддельными документами об образовании
Год выпуска — 2019: куда и как будут поступать вчерашние школьники
Без экзаменов в вузы попадут несколько тысяч учеников

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019