Старт «Герценовских педагогических сезонов» в Петербурге дает хороший повод переосмыслить роль и место педагогического образования в современной России. Педагогика сегодня способна претендовать на статус ключевого инструмента стратегического развития регионов и страны в целом.

Переучиваться всем и всему

В этом году значительно вырос конкурс на поступление в ведущий педагогический вуз Санкт-Петербурга и один из главных педагогических университетов страны — Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Вырос и средний балл претендентов на обучение.

Безусловно, рано или поздно многолетние усилия государства по доведению зарплат в общем образовании до среднего по региону уровня должны были принести свои плоды.

Поэтому сегодня педагогическое образование выбирают не те, у кого нет шансов попасть в самые престижные вузы, и не только те, кто стремится к экономической стабильности. Но и наиболее способные, амбициозные молодые люди, ищущие свободные пространства для быстрого роста. Интуиция подсказывает наиболее активной части общества, что в ближайшие годы всем нам, особенно жителям крупных городов, придется много учиться.

Люди учатся, чтобы работать, учатся на работе, охотно тратят на учебу свое свободное время.

Фото: herzen.spb.ru

Чтобы суметь проявить себя, получить доступ к развитию или просто активно пользоваться благами цивилизации, сегодня нужно учиться и переучиваться всем и почти всему. Причем — с удивительной скоростью и в невероятных, далеко выходящих за пределы формального образования масштабах.

Города в этом смысле становятся гигантскими образовательными экосистемами, для которых новое «Просвещение» — одна из главных политик адаптации к эпохе радикальных перемен. Образование автоматически перемещается в разряд ключевых городских/региональных стратегий. Для системы педагогического образования это огромный вызов. Он дает отечественной педагогике шанс обрести другую значимость, стать драйвером развития для городов, регионов и для страны в целом.

Масштабы рынка образования

За последние годы классическое педагогическое образование в России попало в сложную ситуацию. По мере развития интернета, оцифровки книг, распространения мультиязычности в молодежной среде преподаватель и учитель окончательно утратили монополию на знание. А выстроенная система подготовки педагогов оказалась под большим давлением.

С одной стороны, около 300 вузовских организаций (университетов и филиалов), почти 400 колледжей (с филиалами) ежегодно обучают свыше 550 тыс. человек по программам педагогической подготовки. С другой стороны, специализированные педагогические вузы за последние годы превратились в реликт — в стране их осталось менее 40. Большая часть была преобразована или поглощена классическими университетами.

Педагогические вузы минимально влияют на огромный, динамичный и прибыльный рынок образовательных услуг, услуг «образовательного развлечения» (игр, лекций, тренингов и пр.), а также быстро растущий рынок образовательных технологий. Есть разные оценки масштабов этих развивающихся рынков. Эксперты говорят о примерно 1,2–1,3 трлн рублей в год в общем и профессиональном образовании, 150 млрд рублей — в дополнительном детском образовании, 100 млрд рублей — в дополнительном образовании взрослых, 220 млрд рублей — на рынке тренингов и «образовательных развлечений».

Фото: herzen.spb.ru

Рост рынка образования, числа желающих учиться на педагога, изменение его статуса, рост конкурса в ведущие педагогические вузы — всё это дает шанс педагогическому образованию России запустить глубинные преобразования, занять и в формальном, и в неформальном секторах новые значимые позиции.

Образование как стратегия развития

Современные мегаполисы уже отправились в гонку по сбору учебных ресурсов. В сеть ЮНЕСКО «Обучающиеся города» входят 224 города из 52 стран. Победители в конкуренции за таланты и технологии в образовании рассчитывают на глобальное культурное и экономическое лидерство, для проигравших есть риск стать так называемой «учебной» или «интеллектуальной пустыней».

Но у города как образовательной экосистемы обязательно должен быть свой интегратор и архитектор. Университеты — самый легитимный претендент на то, чтобы взять эту функцию на себя. Если образование становится главной стратегией развития городов и регионов, то новая педагогика — педагогика образовательных экосистем — может попасть в ряд ведущих тактик.

Основной вопрос: какие города сумеют специально организовать движение в этом направлении? И кто в городе, как большом школьном классе, станет ядром экосистемы?

Правительство Санкт-Петербурга и РГПУ им. А.И. Герцена свой выбор сделали. В начале лета городу и горожанам был представлен закрытый последние два десятка лет кампус в историческом центре Санкт-Петербурга между Казанской улицей и набережной реки Мойки. Кампус открыли, чтобы провести практический эксперимент по сборке городской образовательной экосистемы.

Фото: herzen.spb.ru

Темой первого «Герценовского педагогического сезона» стало «Расписание на послезавтра», т.е. то, как передаются навыки и знания, востребованные современностью.

Город осознанно стал партнером университета в этом начинании. Правительство Санкт-Петербурга помимо таких ключевых направлений развития, как «комфортный город», «социальный город», «открытый город», выбрало для себя также «умный город».

Власти города поддержали инициативу РГПУ как проект, далеко выходящий за узкокорпоративные границы, первый осознанный в городе университетский проект инкубации не отдельной группы инноваторов или стартапа, а всей экосистемы в целом. Для Герценовского университета этот проект — возможность развития профессии и получения новых ресурсов, влияния на важные городские дела.

Экосистема

Теоретически все ключевые идеи сборки образовательной экосистемы проработаны с начала 2000-х годов. Во-первых, наибольший эффект от образования городу дает интеграция деятельности традиционных формальных структур — школ, колледжей, вузов и т.д. — и неформальных, взаимодействие собственно образования и «образовательного развлечения». Во-вторых, учить нужно всех, кто хочет учиться, в форме, которая поддерживает это желание и приносит радость от процесса. В-третьих, чтобы вовлечь жителей в тотальное обучение и переобучение, чтобы удержать в соответствующем сегменте услуг талантливых игроков, необходима специально собранная среда. Достаточно гибкая, чтобы отзываться на запросы обучаемых, и дружественная к обучающим.

Но при известных теоретических посылках для РГПУ им. А.И. Герцена и для петербургской власти оставался открытым вопрос: как организационно воплотить эти идеи? Какой педагогики требует образовательная система размером с город?

В теории педагогики для ответа на эти вопросы подсказок не найти, чужой опыт механически не скопировать. Можно только «выйти в поле» и поставить деятельностный эксперимент. Открыть кампус, позвать в него лидеров формального и неформального образования, найти контакт с «об/раз/влечением». Предложить обучение семьям, детям, взрослым, разным группам горожан, заинтересованных в своем образовательном росте. Развернуть специальный коворкинг — университетскую «точку кипения» — под работу с педагогическими, а точнее образовательными профессиональными сообществами. Вывести в открытую дискуссию интеллектуальную повестку экосистемной педагогики. Организовать диалог не внутри профессорского цеха, а с городом, лидерами общественных мнений в нем.

Фото: herzen.spb.ru

Форматом коммуникации Герценовского университета с городом, педагогическими сообществами, волонтерскими движениями, другими заинтересованными активистами были выбраны тематические «Педагогические сезоны». Четыре тематических сезона разворачиваются как коммуникационное и проектное действие на территории кампуса университета в живой связи с Санкт-Петербургом.

За первые месяцы «Герценовского сезона» 2019 года через новую площадку РГПУ прошли более 10 тыс. горожан. Состоялось почти 200 образовательных и дискуссионных мероприятий. Город откликнулся. Свои программы на площадке предъявили не только передовые школы, но и десятки партнеров по образовательной экосистеме города. В том числе онлайн-сообщество педагогов России «Педсовет», «Наноград», ассоциация частных альтернативных школ «Другие школы», Метаверситет, музей «ЛабиринтУм», школа Skyeng, детский город профессий «КидБург», Busy Moms, «Смешарики» и многие другие. Включилась в работу на партнерских началах ведущая петербургская «фабрика мысли» — Центр стратегических разработок «Северо-Запад». Почти 200 преподавателей и сотрудников РГПУ им. А.И. Герцена поучаствовали в запуске первого педагогического сезона. До конца лета в расписании уже стоят более 100 новых мероприятий и проектов.

Что дальше

Все вовлеченные в процесс учатся по ходу дела, вопросов и трудностей предостаточно. Всё еще окончательно не определена ресурсная модель проекта. Пока его финансируют сам РГПУ им. А.И. Герцена и привлеченные правительством города партнеры. Но главная гипотеза, положенная в основу проекта, подтвердилась: есть общественный запрос на новую версию городской стратегии — создание конкурентоспособной, динамичной и разнообразной образовательной экосистемы.

Дискуссии первого сезона помогли осознать необходимость и другого шага — создания на базе открытого кампуса РГПУ им. А.И. Герцена площадки для применения и апробации педагогических разработок. Парка передовых образовательных технологий, значимого как в городском, так и в российском масштабе. Пока в нашей стране нет подобных структур. Хотя в маленькой соседней Финляндии на него решился даже провинциальный Йоэнсуу. Его EduPark аккумулирует под одной крышей все знания и разработки финского образовательного сектора, который сегодня считается в мире «Кремниевой долиной педагогики».

Фото: herzen.spb.ru

РГПУ им. А.И. Герцена такой парк крайне необходим, поскольку претендент на статус ядра образовательной экосистемы должен интегрировать лидерские разработки. Городу парк образовательных технологий требуется как драйвер развития современной, растущей и прибыльной отрасли, создающей высокотехнологичные рабочие места.

Открытая система

«Герценовские педагогические сезоны» — не единственно возможный вариант совместной стратегии развития города и университета. Важно, что он демонстрирует возможность реализации российскими городами новых версий своих стратегий. Причем лежат эти стратегии в сфере обучения и воспитания. Первая фаза эксперимента показала, что у педагогического образования России есть шанс получить новую роль в стране и заново пересобрать себя. Главное условие — образовательная система должна быть принципиально открытой. Она нуждается в сильных инициативах и новых партнерствах. Такой системе необходима новая педагогика и новая организация педагогического образования.

Но совместный проект Санкт-Петербурга и РГПУ им. А.И. Герцена — гораздо больше, чем веский довод в пользу сохранения системы педагогических вузов. Если поддержать его сильными партнерствами и федеральными программами, он способен сделать российскую педагогику акселератором позитивных перемен, запустить с ее помощью и участием национальную инициативу развития.