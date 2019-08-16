Синоптики предупредили о потенциально опасной погоде в Москве и области

Синоптики объявили 16 августа в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя. Об этом сообщатся на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам специалистов, потенциально опасной погода в столице будет с 21:00 16 августа до 21:00 17 августа, а в области — до 03:00 18 августа, пишет агентство городских новостей «Москва».

Как отмечает РИАМО, аналогичный уровень опасности погоды объявили на территории Владимирской, Ивановской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Курской и Белгородской областей.

17 августа в столичном регионе ожидается облачная и дождливая погода. Температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, днем — +17…+19 градусов. 18 августа ожидается облачность с прояснениями, небольшой дождь. Ночью столбики термометра покажут +13…+15 градусов, днем — до +22 градусов.

В конце текущей недели в столице ожидается комфортная летняя погода с температурой до +23 градусов и небольшими осадками.