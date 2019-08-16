Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики предупредили о потенциально опасной погоде в Москве и области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики объявили 16 августа в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя. Об этом сообщатся на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам специалистов, потенциально опасной погода в столице будет с 21:00 16 августа до 21:00 17 августа, а в области — до 03:00 18 августа, пишет агентство городских новостей «Москва».

Как отмечает РИАМО, аналогичный уровень опасности погоды объявили на территории Владимирской, Ивановской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Курской и Белгородской областей.

17 августа в столичном регионе ожидается облачная и дождливая погода. Температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, днем — +17…+19 градусов. 18 августа ожидается облачность с прояснениями, небольшой дождь. Ночью столбики термометра покажут +13…+15 градусов, днем — до +22 градусов.

В конце текущей недели в столице ожидается комфортная летняя погода с температурой до +23 градусов и небольшими осадками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году
Из-за плохой погоды продажи дождевиков выросли на 700%

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019