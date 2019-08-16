Сели сошли на проезжую часть Чуйского тракта в Горном Алтае

Сели сошли на Чуйский тракт на Алтае. Грязь и камни осложняют проезд по дороге.

По данным очевидцев, сели сошли недалеко от села Иня. Причиной возникновения грязных потоков стали сильные осадки. По направлению к границе с Монголией также размыло земляное полотно и обочины. Наиболее сложная обстановка складывается на участке Чуйского тракта от Чике-Тамана до Чаган-Узуна. Об этом сообщает altapress.ru.

Водители сообщают, что в районе горы Белый Дом проезд легковых автомобилей доступен, однако грузовики встают в пробку. Дорожные службы перешли на усиленный режим работы. При этом в регионе сохраняются неблагоприятные погодные условия.