Пресс-конференция по итогам приемной кампании в вузах. Трансляция

Пресс-конференция, посвященная итогам приемной кампании в российские вузы, проходит в пятницу, 16 августа, в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия».

Участники мероприятия обсуждают наиболее востребованные направления и факультеты, а также проблемы, с которыми абитуриенты столкнулись во время поступления.

В мероприятии участвуют: