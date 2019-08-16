Пресс-конференция по итогам приемной кампании в вузах. Трансляция
Пресс-конференция, посвященная итогам приемной кампании в российские вузы, проходит в пятницу, 16 августа, в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия».
Участники мероприятия обсуждают наиболее востребованные направления и факультеты, а также проблемы, с которыми абитуриенты столкнулись во время поступления.
В мероприятии участвуют:
- Радаев Вадим Валерьевич, первый проректор НИУ ВШЭ;
- Брюховецкая Светлана Владимировна, ответственный секретарь приемной комиссии, проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ;
- Карасев Петр Александрович, проректор по учебно-методической работе РЭУ им. Г.В. Плеханова.