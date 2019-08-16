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Пресс-конференция по итогам приемной кампании в вузах. Трансляция

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Пресс-конференция, посвященная итогам приемной кампании в российские вузы, проходит в пятницу, 16 августа, в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия».

Участники мероприятия обсуждают наиболее востребованные направления и факультеты, а также проблемы, с которыми абитуриенты столкнулись во время поступления.

В мероприятии участвуют:

  • Радаев Вадим Валерьевич, первый проректор НИУ ВШЭ;
  • Брюховецкая Светлана Владимировна, ответственный секретарь приемной комиссии, проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ;
  • Карасев Петр Александрович, проректор по учебно-методической работе РЭУ им. Г.В. Плеханова.
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