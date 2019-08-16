В Сети появилось видео погони разъяренного носорога за джипом с туристами

В интернете появился видеоролик, на котором белый носорог преследует джип с туристами в заповеднике Саби-Сендс, который граничит с Национальным парком Kruger, в ЮАР, пишет Daily Mail.

Ролик снял финансовый консультант Райан Бошофф, находившийся в группе туристов. Автомобиль ехал вдоль русла реки, когда носорог побежал за ним.

«Какое-то время он спокойно стоял возле дороги и выглядел спокойным, мы проехали мимо него и продолжили искать леопардов. После этого носорог внезапно погнался за нами», — рассказал Бошофф.

Носорог преследовал автомобиль с туристами около 2 минут. За это время он преодолел примерно 450 м. По словам гида, животное не впервые погналось за машиной.

В ЮАР живут более 20 тыс. белых носорогов. Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус «близкий к уязвимому положению», в 2017 году более 1000 особей были убиты браконьерами. Вес белого носорога составляет более 2 тыс. кг, их продолжительность жизни составляет около 50 лет.

В апреле слон затоптал пытавшегося поймать носорога браконьера в Национальном парке Kruger. Трое напарников браконьера покинули парк, когда тот столкнулся со слоном. Затем тело погибшего растерзал прайд львов.