Портрет Билла Клинтона в платье нашли в особняке у Эпштейна

В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.

На картине Клинтон сидит, развалившись в кресле в Овальном кабинете. Он улыбается и показывает пальцем на зрителя. Отмечается, что синее платье похоже на то, которое надевала его супруга Хиллари Клинтон в 2009 году. Также оно напоминает одежду, которая была на Монике Левински, замешанной в сексуальном скандале с бывшим президентом.

Полотно написала художница Петрина Райан-Клейд. Неизвестно, висит ли в особняке Эпштейна оригинал картины или это копия.