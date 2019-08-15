Областной фестиваль ремесленников организовали в Калуге

В Центральном парке культуры и отдыха Калуги 17 августа состоится областной фестиваль «Калуга ремесленная». В этом году мероприятию присвоили имя Владимира Ракова, который умер в апреле.

Основатель Калужского «Дома мастеров» и ансамбля народной песни «Калужская тальянка» большую часть жизни посвятил изучению и сохранению народных промыслов, отмечает газета «Весть».

На фестивале ожидается выставка-ярмарка, «Школа мастеров», детские мастер-классы, театрализованное представление «Мир хлудневской игрушки», музей под открытым небом.