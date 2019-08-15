Десятилетний мальчик из Чечни установил мировой рекорд в отжиманиях

Десятилетний житель села Герзель-Юрт Гудермесского района Чечни Арби Якубов установил мировой рекорд по отжиманиям от пола. Об этом сообщили в четверг, 15 августа, в региональном министерстве по спорту и физической культуре.

Уточняется, что ребенок отжался 4874 раза за один подход, что стало мировым рекордом среди мальчиков 10 лет.

Результат зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, передает «РИА Новости».

В ноябре 2018 года пятилетний Рахим Куриев из Чечни за 2 часа 26 минут отжался от пола 4105 раз.