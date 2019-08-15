В Москве арестовали россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по делу о государственной измене, сообщили там ТАСС в четверг, 15 августа.

Представительница суда уточнила, что постановление о заключении под стражу мужчины по фамилии Лыхмус было принято 13 августа. О материалах дела ничего не сообщается.

31 июля в Москве Лефортовский районный суд арестовал гражданина России по подозрению в госизмене. Юрий Ещенко, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), заключен под стражу, где пробудет до 24 сентября. Согласно статье, мужчине может грозить лишение свободы сроком от 12 до 20 лет. Материалы дела находятся под грифом «секретно».

Ещенко подозревают в том, что он мог передавать за границу сведения, являющиеся государственной тайной, или совершать другие действия, направленные против российской безопасности в пользу иностранного государства или организации.