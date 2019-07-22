Мосгорсуд признал двоих россиян виновными в разглашении гостайны

Московский городской суд приговорил россиянина Алексея Кондратьева к двум годам лишения свободы за разглашение государственной тайны. Соответствующее решения инстанция вынесла в понедельник, 22 июля, в закрытом режиме.

После отбытия основного наказания он также лишен права занимать должности с доступом к подобного рода информации. Кроме того, к наказанию в виде штрафа в 100 тыс. рублей за пособничество к разглашению гостайны приговорена Анна Асеева, пишет «Интерфакс».

В связи с тем, что материалы дела содержат гриф «секретно», суд зачитал лишь его вводную и резолютивную часть, а адвокаты воздержались от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.

По данным агентства, Алексей Кондратьев работал помощником руководителя штаба одной из воинских частей. Анна Асеева является безработной.

5 июля суд арестовал помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Александра Воробьева по подозрению в госизмене сроком на два месяца. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей. Спустя неделю мужчина был уволен с должности помощника полпреда.

По данным СМИ, несколько лет он передавал за границу секретную информацию с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли много документов Совбеза. При этом источники отмечают, что у Воробьева был низший уровень допуска к гостайне. Это значит, что данные ему мог сообщать кто-то еще, в том числе и сам полпред округа Николай Цуканов, который якобы является его близким другом.