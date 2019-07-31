В Москве Лефортовский районный суд арестовал гражданина России по подозрению в госизмене. Об этом 31 июля сообщает ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу.

Юрий Ещенко, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), заключен под стражу, где пробудет до 24 сентября. Согласно статье, мужчине может грозить лишение свободы сроком от 12 до 20 лет. Материалы дела находятся под грифом «секретно».

Ещенко подозревают в том, что он мог передавать за границу сведения, являющиеся государственной тайной, или совершать другие действия, направленные против российской безопасности в пользу иностранного государства или организации.

22 июля сообщалось, что Московский городской суд приговорил россиянина Алексея Кондратьева к двум годам лишения свободы за разглашение государственной тайны. Кроме того, к наказанию в виде штрафа в 100 тыс. рублей за пособничество к разглашению гостайны приговорили Анну Асееву.

12 июля стало известно, что арестованный по подозрению в госизмене Александр Воробьев лишился должности помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.

11 июля еще одного россиянина, Константина Антонца, арестовали до 3 сентября по подозрению в государственной измене, а 10 апреля суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ к шести годам колонии строгого режима по этой же статье.