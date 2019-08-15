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В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками минобороны США на борту

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Фото: Twitter.com/Breaking Aviation News
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В Ирландии в аэропорту Шаннон перед вылетом загорелся самолет Boeing 767 авиакомпании Omni Air International, в связи с чем была временно приостановлена работа воздушной гавани. Об этом 15 августа сообщил телеканал Sky News на странице в Twitter.

Инцидент произошел 15 августа. Диспетчеры заметили дым от шасси, когда самолет уже выруливал на взлет, и экстренно предупредили о происходящем экипаж воздушного судна, пишет RT. Возгорание было оперативно ликвидировано экстренными службами, а пассажиров эвакуировали через надувные трапы. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным The Sun, среди пассажиров самолета были сотрудники минобороны США. Как отмечает телеканал «360», рейс осуществляла авиакомпания Omni Air International, которая занимается перевозкой американских военных, членов их семей и военнослужащих других государств по всему миру.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что к настоящему моменту неисправный самолет отбуксировали с места ЧП и вновь открыли взлетно-посадочную полосу.

13 августа сообщалось, что американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года.

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