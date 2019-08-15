Битумные болота изолируют в Биробиджане

Мэрия Биробиджана намерена оградить битумные ямы на улице Советской, в которых неоднократно увязали люди и животные. Коммунальные службы должны рассчитать, какое финансирование потребуется на установку забора и ликвидацию болота.

Прежде на территории располагался асфальтобетонный завод. На данный момент предприятие закрыто, однако отходы производства так и не были утилизированы. Ликвидировать битумные ямы возможно только в зимний период. На данный момент мэр Биробиджана Александр Головатый поручил коммунальным службам рассчитать, какое ограждение необходимо для опасной территории и какова стоимость ликвидации битумных ям. Об этом пишет ИА EAOMedia.

Подрядная организация ограничит доступ к трем ямам. В течение трех дней ограждение появится у самого крупного болота. Ожидается, что работы завершатся в течение полутора недель.

Тем временем в битумное болото угодила очередная собака. Шерсть пса оказалась полностью покрыта черной субстанцией. Ранее в битумной яме нашли пожилую женщину с собакой, их удалось спастись благодаря очевидцам.