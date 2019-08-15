Стало известно, кому принадлежит треть жилья в Москве

Поколение миллениалов скупает квартиры в столичных новостройках. Треть нового жилья в Москве принадлежит тем, кто родился в период с 1985 по 2003 год. В 2019 году 5% покупателей недвижимости были моложе 25 лет. 32% сделок заключают россияне старше 26 лет. 40% покупателей приобретают жилье на собственные средства. Ипотеку чаще берут молодые люди от 26 до 35 лет.