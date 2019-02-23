В Самаре двое военнослужащих получили рекордные суммы на покупку жилья. Министерство обороны выплатило майору и старшему прапорщику по 10 млн рублей. Жилищные субсидии оказались почти в два раза выше средних показателей.

Каждый из мужчин — многодетный отец, они оба имеют большую выслугу лет.

В феврале в Самарской области выдали 20 субсидий на сумму 140 млн рублей.