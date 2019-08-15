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«Дом-2» переедет в более просторные павильоны

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Фото: ТАСС/Митя Алешковский
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Съемочная площадка телешоу «Дом-2» получит более просторные павильоны после переезда. Об этом 15 августа сообщает «Российская газета», ссылаясь на информацию департамента развития новых территорий Москвы.

Согласно данным департамента, площадь новой площадки превысит предыдущую на 60% и составит 4 тыс. кв. м. Сообщается, что шоу переедет в деревню Летово в Сосенском поселении. В настоящее время на территории будущего съемочного пространства строят дома и прокладывают коммуникации, а строительство павильонов планируют завершить до конца 2019 года.

О переезде «Дома-2» стало известно 8 февраля. Сейчас реалити-шоу снимают на площадке под названием «Поляна», расположенной около поселка Летова Роща в «новой Москве» — компания «ЕТК-Инвест» купила для съемок телешоу 2,9 га земли.

26 июля стало известно, что съемочную площадку «Дома-2» снесут в связи со строительством дороги из деревни Саларьево в район Марьино. Ориентировочные сроки строительства автодороги — 2018–2021 годы.

Реалити-шоу «Дом-2» выходит в эфир с мая 2004 года, зрители увидели более 5 тыс. выпусков.

В апреле сообщалось, что бывшего участника «Дома-2» Романа Карамышева осудили за избиение жены и публикацию порно.

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