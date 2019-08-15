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Уборочная кампания началась в одном из районов Новосибирской области

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В Искитимском районе Новосибирской области стартовала уборочная кампания. Аграриям предстоит убрать 73 тыс. га. На эти цели потребуется 97 млн рублей.

Как рассказал начальник управления сельского хозяйства Искитимского района Виктор Лоханов, в уборке задействуют 133 зерноуборочных комбайна, 59 зерноочистительных и сушильных машин и другое оборудование. При благоприятной погоде весь урожай уберут за 18 рабочих дней, пишет VN.ru.

Сейчас в районе скошено 250 га, убрано 130 га, намолочено 347 т зерна. Средняя урожайность по району составляет 32 ц/га.

По словам Лоханова, из-за погодных особенностей этого года наблюдается сильная засоренность полей. Для получения качественного урожая уборку рекомендуют проводить с использованием спецвеществ, которые влияют на рост растений, подсушивая их от корня.

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