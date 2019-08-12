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Экспорт пшеницы из России начал ускоряться

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Темпы экспорта пшеницы из России начали расти: по итогам первой недели августа поставки выросли на 18% к предыдущей неделе, до 1,3 млн т. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на таможенные данные.

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Отмечается, что по итогам августа отгрузки могут достигнуть 3,8–4,2 млн т.

При этом из-за хорошего урожая в Европе цены на зерно упали.

Если в 2018 году стоимость российской пшеницы в аналогичный период доходила до $235 за тонну, то этой осенью она вряд ли превысит $200 за тонну.

Впрочем, поддержать российского производителя может открытие рынка Саудовской Аравии, но и здесь придется выдержать конкуренцию с Украиной, Румынией, Германией, Польшей и странами Балтии.

8 августа первый вице-президент ассоциации производителей муки «Русская мука» Елена Мамичева заявила, что сообщения средств массовой информации о резком скачке цен на хлеб в России являются спекуляцией.

По прогнозу Минсельхоза РФ, урожай зерна в стране в этом году ожидается на уровне 118 млн т, пшеницы — 75 млн т. Столь высокие показатели позволят закрыть потребности переработчиков, добавила первый вице-президент ассоциации.

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