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Ассоциация мукомолов сочла спекуляцией заявления о скачке цен на хлеб

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сообщения средств массовой информации о резком скачке цен на хлеб в России являются спекуляцией, заявила в четверг, 8 августа, первый вице-президент ассоциации производителей муки «Русская мука» Елена Мамичева.

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По ее словам, ситуация на рынке хлеба абсолютно стабильна и предсказуема.

«По отдельным позициям цены от производителей растут темпами ниже инфляции, по другим — несколько выше. (…) При этом нужно отметить повышение качества зерна по сравнению с прошлым годом, что является позитивным фактором», — цитирует «РИА Новости» первого вице-президента ассоциации.

Мамичева отметила, что на сегодняшний день нет никаких объективных причин для существенного повышения потребительских цен на хлеб. По прогнозу Минсельхоза РФ, урожай зерна в стране в этом году ожидается на уровне 118 млн т, пшеницы — 75 млн т. Столь высокие показатели позволят закрыть потребности переработчиков, добавила первый вице-президент ассоциации.

Ранее в этот же день РБК со ссылкой на Росстат сообщил, что в России за первые семь месяцев текущего года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7% к аналогичному периоду 2018 года.

В Минсельхозе России, коммутируя новость, заявили, что повышение розничных цен на этот продукт примерно соответствует уровню инфляции, а по отдельным позициям даже ниже. По оценке министерства, ситуация на рынке хлеба стабильная, резких ценовых колебаний нет.

В Российском зерновом союзе рост розничных цен на хлеб связали с повышением цен на зерно и муку в прошлом сезоне, а также с повышением НДС, коммунальных платежей предприятий.

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