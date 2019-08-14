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Охранника ЧВК Blackwater осудили пожизненно за расправу над жителями Ирака

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Фото: TASS/AP/Cliff Owen
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Бывший охранник американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Николас Слаттен вновь приговорен к пожизненному заключению в США за расправу над мирными жителями в Ираке в 2007 году.

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В июле 2019 года член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Аднан аль-Асади заявил «РИА Новости», что парламент Ирака намерен повторно расследовать этот инцидент.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, суд полностью признал вину охранника, которому на момент преступления было 23 года, несмотря на то, что «многие свидетели верят в его невиновность».

Сам Слаттен заявил в среду, 14 августа, что отказывается от сделки со следствием, которая помогла бы сократить его срок. По его словам, на кону были более важные вопросы.

«Я не стрелял в водителя ... Я жертва обвинителей. Если они привлекли меня за что-то, чего я не делал, они могут сделать то же самое с вами», — сказал он.

Родители, сестра, коллеги и соседи Слаттена в суде заявили, что охранник — человек чести, которого несправедливо преследуют за преступление, которое он не совершал.

В сентябре 2007 года контрактники Blackwater сопровождали колонну посольства США в Багдаде. Заподозрив угрозу нападения, они открыли огонь по безоружным иракцам.

Отмечается, что Слаттен первым открыл огонь на поражение. Сотрудник ЧВК сознательно убил водителя машины, «руководствуясь ненавистью, предрассудками и извращенным чувством мести».

В результате погибли 17 мирных жителей, включая детей, 20 человек получили ранения. Охранники утверждали, что действовали в целях самообороны.

20 декабря 2018 года федеральный суд в Вашингтоне признал Слаттена виновным в расправе в первый раз.

Blackwater — одна из крупнейших в мире частных военных компаний (ЧВК).

Ранее сообщалось, что экс-разведчиков спецслужб США привлекут к шпионажу и тайным операциям за рубежом. Пакет предложений рассматривается Белым домом и ЦРУ.

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