Реконструкцию концертной площадки проведут в Ессентуках

В Ессентуках на Ставрополье проведут реконструкцию самой большой на Кавминводах открытой концертной площадки, сообщили в администрации города. Работы планируется закончить до конца следующего года.

Согласно концепции, там появятся новые архитектурные формы, колоннада, смотровая площадка, сцена и фонтаны. Предусмотрены подземная парковка, работы по озеленению и бесплатный Wi-Fi.

Как отмечает NewsTracker, Театральную площадь могут включить в программу по формированию комфортной городской среды.