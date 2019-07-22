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Трещины появились на «Аллее звезд» в Ессентуках

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Жители Ессентуков Ставропольского края обсуждают в соцсетях свежие трещины на новой «Аллее звезд». Ее создали в рамках кинофестиваля «Хрустальный источникъ» и разместили там шесть плит с именами знаменитых артистов. Всего за один день они заметно потрескались.

По одной из версий, причиной повреждений стал многотонный автомобиль, который ночью проехал по плитам, передает NewsTracker. Церемония открытия кинофестиваля состоялась 20 июля.

В основной конкурс, в частности, вошли фильмы «В Кейптаунском порту», «Последнее испытание», «Это не навсегда», «Дорогой папа» и другие. Французский актер Пьер Ришар получил в Ессентуках специальный приз «За высокое служение искусству».

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