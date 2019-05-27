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Фестиваль фейерверков в Ессентуках собрал более 100 тыс. зрителей

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Более 100 тыс. человек посетили выступления китайских, испанских и болгарских пиротехников на фестивале фейерверков PyroFivePeaks в Ессентуках. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Эти три дня много чего происходило. Было много проблем. Было много задач. Но я надеюсь, все отнесутся с пониманием», — сказал глава региона. В среднем выезд с парковки в первые дни фестиваля занимал порядка 1,5 часов, отмечает NewsTracker.

На Ставрополье в этом году организуют около 250 туристических мероприятий. В частности, Железноводск выбран для проведения первого в России фестиваля целебной грязи. Власти региона рассчитывают, что новое событие привлечет туристов в Кавминводы.

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