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Перед смертью солист The Prodigy накопил £7,3 млн долгов

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Фото: TASS/Anthony Devlin/PA Wire/PA Images
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У покойного солиста группы The Prodigy нашли многомиллионные долги. Как сообщает The Sun, артист накопил £7,3 млн долгов по кредитам и налоговым отчислениям. Так, сеть его пабов De Bohun Inns Limited задолжала £500 тыс.

На момент смерти Флинта его состояние оценивалось в £11,6 млн, но когда все долги были выплачены, от этой суммы осталось £4,3 млн.

По информации издания, за несколько дней до смерти Флинт выставил на продажу особняк в графстве Эссекс стоимостью £1,5 млн. Газета отмечает, что такую же сумму Флинт заработал в составе The Prodigy за последние два года.

Тело 49-летнего Флинта нашли утром 4 марта в его доме в Эссексе. Полиция заявила, что смерть не была насильственной. Позднее коллега Флинта по группе Лиам Хоулетт сообщил о его самоубийстве.

8 мая стало известно, что в крови Флинта были обнаружены алкоголь, наркотики и лекарственный препарат.

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