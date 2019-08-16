Хорошо забытое новое: РЕН ТВ запускает программу «Неизвестная история»

Всем известно: историю пишут победители. Но что будет, если копнуть глубже и изучить версии побежденных? С 17 августа по субботам на РЕН ТВ будет выходить новая программа «Неизвестная история», которая расскажет об удивительных фактах и неочевидных версиях всем известных событий. Ведущий проекта, профессор Борис Рыжов, помимо прочего, расскажет, как советские спецслужбы помогли Зигмунду Фрейду, когда на самом деле начались западные санкции и как князь Рюрик связан с шекспировским Гамлетом.

Каждый выпуск будет состоять из шести-семи самостоятельных сюжетов, насыщенных инфографикой, «ожившими картинами», документальными съемками, интервью с участниками событий, комментариями политиков и экспертов. В центре внимания — не только страницы прошлого, не попавшие по тем или иным причинам в школьные учебники, но и вполне современные события, которые получают неожиданные объяснения, стоит лишь напомнить их подзабытую предысторию.

Как пояснил «Известиям» ведущий Борис Рыжов, название программы и ее формат он понимает максимально широко.

— Наверное, полностью неизвестных историй нет, но иногда бывают полностью неизвестные истории для большинства. А есть моменты, которым просто нужен другой взгляд. Например, в нескольких сюжетах рефреном проходит вопрос, почему многих правителей России мы воспринимаем в негативном свете. И это не следствие того, что нашей страной правили удивительные монстры и полные идиоты, а результат прихода следующей династии. Чтобы прочно сидеть на престоле, ей нужно было показать, что все, кто был раньше, абсолютно недееспособны, — рассказал ведущий.

Борис Рыжов — доктор психологических наук и заведующий кафедрой психологии развития и инноваций Московского городского педагогического университета. Более 10 лет он работал на засекреченных проектах. Именно он занимался психологической подготовкой экипажа «Бурана» и обучал летчиков контролю над организмом в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, Борис Рыжов руководил группой контроля психического состояния человека в Институте океанологии РАН, где отвечал за здоровье водолазов во время спуска на рекордные глубины, а также проводил эксперименты по вынужденной бессоннице и сам сутками не спал вместе с испытуемыми. Уникальный опыт и широчайшая эрудиция Бориса Рыжова и легли в основу программы «Неизвестная история».

— Никаких особенно засекреченных источников у меня нет, просто всю жизнь я любил историю и всё, что связано с ней, а это и культура, и цивилизация. Когда что-то любишь, в сознании образуется некое подобие книжного шкафа и даже для случайно услышанного слова, которое в одно ухо влетит, в другое вылетит, имеется полочка. Это свойство нашей памяти. Мало того, иногда слово замыкает ряд, который зиял неполнотой. Профессионально занимаясь психологией, я понял это достаточно хорошо, — пояснил Борис Рыжов.

Первый выпуск «Неизвестной истории» выйдет в эфир 17 августа в 17:20. В нем пойдет речь о самых удивительных экспериментах на живых людях. Ведущий расскажет, чем занималась секретная лаборатория США на территории Грузии, какие жуткие опыты ставили советские ученые в попытке создать сверхчеловека и насколько был успешен знаменитый игольчатый аппликатор Кузнецова — уникальный массажер эпохи перестройки, который якобы мог излечить все болезни, но в итоге погубил своего создателя.