Прямой эфир

Rolls-Royce выпустит финальную серию модели Ghost

0
Фото: Rolls-Royce
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британская компания Rolls-Royce представила специальную версию седана Ghost в исполнении Zenith, которая приурочена к завершению выпуска модели. Об этом 14 августа говорится в пресс-релизе фирмы.

Отмечается, что салон каждого из 50 планируемых к выпуску седанов украсит табличка с названием ограниченной серии. Также автомобили получат особое оформление центральной консоли и комбинированную обивку сидений. Кроме того, в потолок будут встроены 1340 светодиодов, создающих эффект звездного неба.

Все седаны Rolls-Royce Ghost Zenith оснастят 6,6-литровыми бензиновыми моторами мощностью 570 л.с. От 0 до 100 км/ч такие машины смогут разгоняться за 4,9 с. Максимальная скорость составит 250 км/ч.

1 апреля сообщалось, что новым шеф-дизайнером Rolls-Royce стал Йозеф Кабан, возглавлявший до своего назначения дизайн-студию BMW.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Volkswagen Polo стал самым популярным автомобилем в Москве в июле
Kia опубликовала первые изображения нового кроссовера Mohave

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017