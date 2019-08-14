Rolls-Royce выпустит финальную серию модели Ghost

Британская компания Rolls-Royce представила специальную версию седана Ghost в исполнении Zenith, которая приурочена к завершению выпуска модели. Об этом 14 августа говорится в пресс-релизе фирмы.

Отмечается, что салон каждого из 50 планируемых к выпуску седанов украсит табличка с названием ограниченной серии. Также автомобили получат особое оформление центральной консоли и комбинированную обивку сидений. Кроме того, в потолок будут встроены 1340 светодиодов, создающих эффект звездного неба.

Все седаны Rolls-Royce Ghost Zenith оснастят 6,6-литровыми бензиновыми моторами мощностью 570 л.с. От 0 до 100 км/ч такие машины смогут разгоняться за 4,9 с. Максимальная скорость составит 250 км/ч.

1 апреля сообщалось, что новым шеф-дизайнером Rolls-Royce стал Йозеф Кабан, возглавлявший до своего назначения дизайн-студию BMW.