Почти 60 млн рублей распределят между начинающими фермерами Подмосковья

В Московской области 25 начинающих фермеров получат государственную поддержку в виде грантов. Об этом сообщает пресс-служба областного Минсельхозпрода.

Как рассказал глава ведомства Андрей Разин, конкурсная комиссия завершила работу и выбрала 25 фермеров из 32 подавших заявки. В общей сумме они получат 59 млн рублей, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Средства поступят начинающим сельхозтоваропроизводителям в виде грантов и пойдут на развитие хозяйств.

В 2019 году на различные гранты в Московской области предусмотрено 368 млн рублей, еще 80 млн будет выделено в рамках проекта «Система поддержки фермеров и сельской кооперации в Московской области».