Подмосковный заказник решили увеличить для сохранения экосистемы

В Сергиевом Посаде Московской области вырастет до 140 га площадь заказника «Гремучий водопад на реке Вендиге». По информации регионального минэкологии, это позволит сохранить ландшафтные образования, экосистему и места паломничества, передает портал «Подмосковье сегодня».

«Многие верят, что водопад здесь возник благодаря молитве Преподобного Сергия, который остановился в этом месте для стоянки на пути из Троицы в Киржач. Другие возводят историю Гремучего даже к Вещему Олегу», — отметил глава министерства Дмитрий Куракин.

На территории обитает несколько краснокнижных видов. Здесь будет запрещено рубить деревья, обустраивать туристические стоянки, подниматься к водопаду по склону.