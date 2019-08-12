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Подмосковный заказник решили увеличить для сохранения экосистемы

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В Сергиевом Посаде Московской области вырастет до 140 га площадь заказника «Гремучий водопад на реке Вендиге». По информации регионального минэкологии, это позволит сохранить ландшафтные образования, экосистему и места паломничества, передает портал «Подмосковье сегодня».

«Многие верят, что водопад здесь возник благодаря молитве Преподобного Сергия, который остановился в этом месте для стоянки на пути из Троицы в Киржач. Другие возводят историю Гремучего даже к Вещему Олегу», — отметил глава министерства Дмитрий Куракин.

На территории обитает несколько краснокнижных видов. Здесь будет запрещено рубить деревья, обустраивать туристические стоянки, подниматься к водопаду по склону.

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