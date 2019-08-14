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Участок трассы Биробиджан–Ленинское открыли после ремонта

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Фото: vk.com/Отдел по взаимодействию со СМИ УВП ЕАО
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В Еврейской автономной области завершился ремонт участка автодороги Биробиджан–Унгун–Ленинское. Качество работ проверил губернатор области Александр Левинталь.

Ремонт провели на трех км трассы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость составила более 30 млн рублей, их направили из федерального бюджета, пишет ИА ЕАОMedia.

Дорожники обновили асфальтное покрытие и привели полосу в соответствие нормативам.

Глава региона в ходе осмотра отметил, что теперь необходимо позаботиться о безопасности на этом участке трассы. Ремонт дороги Биробиджан–Унгун–Ленинское продолжится.

Ранее сообщалось, что в Биробиджане с этого года реализуется национальный проект «Безопасные и качественные дороги». В его рамках 85% улиц должны быть доведены до стандарта. На сегодняшний день всем требованиям соответствует лишь 13% магистралей.

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