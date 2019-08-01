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Ремонт четырех улиц стартовал в Артеме в рамках нацпроекта

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Фото: ТАСС/Антон Подгайко
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В Артеме (Приморский край) стартовал ремонт улиц Ватутина, Космонавтов, Пограничной и Тихоокеанской. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Артемовского городского округа, строители должны заменить дорожное полотно, отсыпать основания, прочистить кюветы и установить новые бордюры. Вне нацпроекта продолжается ремонт проезжих частей и тротуаров на улицах Ворошилова и Вахрушева.

В 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Артеме должны заасфальтировать девять участков. Контракты заключены по восьми из них.

Ранее в июле сообщалось о том, что в Шкотовском районе Приморья в рамках нацпроекта запланирован ремонт 21 участка дорог. На территории Владивостокской агломерации будет отремонтирован 81 км. Стоимость работ оценили в 1,8 млрд рублей.

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