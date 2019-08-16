Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Angry Birds 2» (6+)

Режиссер: Туроп Ван Орман

Когда птицы узнали о существовании голодных зеленых свиней, началась война, затянувшаяся на многие годы. Но теперь у птиц и свиней появился новый, общий враг — обитательница замерзшего острова Зета, которая хочет покрыть льдами всё вокруг. Бывшие недруги должны объединиться, чтобы остановить заморозки.

«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» (18+)

Фото: Lyla Films

Режиссёр: Ксавье Долан, в ролях: Кит Харингтон, Натали Портман, Джейкоб Тремблей, Эмили Хэмпшир, Сара Гадон, Тэнди Ньютон, Джаред Кисо, Сьюзен Сарандон и др.

Многие мечтают о мировой славе и признании, но лишь единицы знают, какую цену за это придется заплатить. Когда подробности частной жизни популярного актера становятся достоянием общественности, его дальнейшая судьба складывается драматически...

«Красивый бандит» (16+)

Фото: СБ Фильм

Режиссёр: Лукас Бернард, в ролях: Шарль Берлинг, Сванн Арло, Жан-Кентен Шатлен, Эрик Деор, Энн Лорье, Пьер Осседат, Марина Монкаде, Виктор Понтекорво и др.

Накануне давно ожидаемого выхода на пенсию незадачливый комиссар полиции сталкивается с дерзким похищением картины. Элегантность совершенного преступления вынуждает его начать расследование.

«7 социопатов» (16+)

Фото: Capella Film

Режиссеры: Эстеве Солер, Герард Квинто, Дэвид Торрас, в ролях: Эмма Суарес, Серхи Лопес, Лола Дуэньяс, Давид Вердагер, Ален Эрнандес, Франсеск Орелья и др.

Неприятный сосед, коллега на работе, подруга, выходящая замуж, безумная семейка на улице, старый знакомый и хитрый продавец — жизнь сталкивает нас с ними каждый день. Никто не знает, о чем они думают на самом деле. Может, им просто хочется вас убить? В фильме рассказаны семь историй, в которых черный юмор соседствует с кошмаром, а смех превращается в крики ужаса.

«Сувенир» (18+)

Фото: BBC Films

В рамках программы Garage Screen будет показана автобиографичная драма Джоанны Хогг о девушке Джулии, ещё не расставшейся с идеалами юности. Она мечтает стать режиссером и влюблена в Энтони — денди и прожигателя жизни. Картина стала призером и одним из главных открытий фестиваля «Санденс-2019».

18 августа, 21.00, Музей «Гараж», летний кинотеатр на площади Искусств

«Франция. Золотой век романтизма» (6+)

Фото: Depositphotos

В рамках XIII Международного музыкального фестиваля «Собираем друзей» московский ансамбль солистов «Новое время» исполнит произведения французских композиторов К. Сен-Санса, Л. Боэльмана и Г. Лекё.

17 августа, 19.00, Московская консерватория им. П.И. Чайковского, Рахманиновский зал

«Доктор сада» (16+)

Фото: предоставлено пресс-службой ШДИ Театра

Актер и режиссер Игорь Яцко поставил на сцене спектакль, который рассказывает об утраченной молодости, о кризисе, необходимости его преодолеть и вернуть молодость. Возможно ли это?

16 августа, 20.00, Театр «Школа драматического искусства»

«Васса» (16+)

Фото: mossoveta.ru

К 150-летию со дня рождения Максима Горького режиссер Сергей Виноградов поставил пьесу «Васса Железнова». Главная героиня в исполнении Валентины Талызиной — труженица, всю жизнь работающая ради благополучия семьи. Но, как известно, именно благими намерениями вымощена дорога в ад…

17 августа, 19.00, Театр имени Моссовета

«Княжна Марья» (12+)

Фото: mbronnaya.ru

Режиссер Сергей Посельский предлагает взглянуть на события романа «Война и мир» глазами княжны Марьи Болконской. Хрупкий мир души девушки, посвятившей жизнь заботам о близких, подвергается тяжелым испытаниям во время войны 1812 года. Однако сила духа и вера в лучшее приносят княжне заслуженное счастье. Спектакль будет особенно интересен молодому поколению, ведь основной акцент сделан на поисках и обретении настоящей любви.

18 августа, 18.00, Театр на Малой Бронной

Обновление постоянной экспозиции Новой Третьяковки (0+)

Фото: tretyakovgallery.ru

Два «Черных квадрата», акварели Павла Филонова и офорты Марка Шагала, отдельные залы Дейнеки и Татлина — вот лишь немногие сюрпризы реорганизованной постоянной экспозиции Новой Третьяковки. Кураторы музея пересмотрели расположение хрестоматийных работ и дополнили их произведениями, ранее хранившимися в запасниках. Главное — изменился сам подход: теперь вместо единожды сформированного набора экспонатов зрители увидят «вариации на тему».

Новая Третьяковка, четвертый этаж

«Застывшие во времени» (0+)

Фото: mamm-mdf.ru

Выставка американского фотографа Дианы Тафт представляет фотографии из серий, посвященных Арктике и Антарктике. Проекты Тафт привлекают внимание к проблемам глобального потепления. Чтобы показать неиссякаемую красоту и крайнюю уязвимость самых удаленных и труднодоступных регионов планеты, художница отправилась на Южный и Северный полюса, где результаты влияния человека на климат Земли особенно наглядны.

До 25 августа, Мультимедиа Арт Музей

«Место под солнцем. Беньков / Фешин» (0+)

Фото: пресс-служба Музея Русского импрессионизма

Музей русского импрессионизма объединил работы двух мастеров первой половины XX века — Николая Фешина и Павла Бенькова. Уроженцы Казани, учившиеся в Петербурге, затем вернувшиеся в Татарстан, а после Гражданской войны эмигрировавшие, были однокашниками и близкими друзьями. Как повлияли чужие края на их искусство? Экспозиция отвечает на этот вопрос. Тема путешествий станет основной и в просветительских программах музея. Для детей разработан квест, во время которой малышей познакомят с персонажами картин художников, а главным сюрпризом программы станет индейская игра пухеохео.

До 24 сентября, Музей русского импрессионизма