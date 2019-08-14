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Сотрудники МЧС спасли туриста в горах Бурятии

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В Республике Бурятия сотрудники МЧС эвакуировали 75-летнего туриста, которому стало плохо в горах. Мужчина был доставлен в Иркутск, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Мужчина путешествовал в горах Окинского района республики в составе незарегистрированной туристской группы. Как выяснилось, он не смог передвигаться самостоятельно из-за обострившегося заболевания. Было принято решение вызвать спасателей, пишет ИА IrkutskMedia.

Пострадавшего доставили на вертолете в Иркутск, где транспортировали в одну из городских больниц.

11 августа на Байкале в районе поселка Большое Голоустное перевернулся катамаран с туристом. Пострадавший был эвакуирован сотрудниками ГИМС.

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