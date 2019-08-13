Сотрудники ГИМС спасли на Байкале перевернувшийся катамаран с туристом

На Байкале в районе поселка Большое Голоустное перевернулся катамаран с туристом из Ижевска. Пострадавший был эвакуирован сотрудниками ГИМС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В воскресенье, 11 августа, в 300 м от берега перевернулся пластиковый катамаран с 39-летним мужчиной на борту. Он в одиночку плыл из бухты Песчаной в поселок Листвянка. Путешественнику удалось забраться на днище катамарана и дождаться помощи, пишет IrkutskMedia.

Мужчина был эвакуирован сотрудниками ГИМС на борт патрульного судна. Он не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.

В конце июля экипаж шедшего из Новой Зеландии грузового судна спас бывшего австралийского инженера Энтони Маккракена, который на протяжении трех дней дрейфовал в Тихом океане.