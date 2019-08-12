Случайный прохожий спас трех человек из пожара в Башкирии

В Башкортостане случайный прохожий помог спасти трех человек из горящего дома. Врио главы республики Радий Хабиров поручил наградить местного жителя.

Инцидент произошел в Нефтекамске. Пожар начался на втором этаже многоквартирного дома. Двоим людям удалось оперативно покинуть горящее помещение, еще трое оставались в квартире, они не знали, как покинуть горящую комнату. Пожар заметил проезжавший мимо водитель. Вместе со спасателями он пробрался в квартиру и помог молодым людям выбраться на свежий воздух. К тому моменту один из пострадавших потерял сознание, сообщает «МедиаКорСеть».

О произошедшем в социальных сетях сообщил врио главы Башкортостана Радий Хабиров. Он поручил соответствующим комитетам наградить водителя.