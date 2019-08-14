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РИО представило документы по договору о ненападении между Германией и СССР

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В Москве представили новый выпуск «Вестника архива президента Российской Федерации» под названием «СССР–Германия: 1932–1941». Из него следует, что инициатором заключения Договора о ненападении 1939 года была Германия.

«Это целый том документов, целиком посвященных советско-германским отношениям в предвоенные годы», — заявил 14 августа председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, выступая в Доме РИО.

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По его словам, гитлеровская Германия не хотела вести войну на два фронта и пошла на беспрецедентные уступки для гарантии нейтралитета СССР в польской кампании, сообщает «РИА Новости».

Для Советского Союза подписание договора с Германией было вынужденным решением, добавил он. При этом, несмотря на подписание пакта, Советский Союз не верил в реализацию всех его пунктов, отмечает «Газета.ру».

В представленную книгу включены документы из архива советского лидера Иосифа Сталина и Политбюро ЦК ВКП(б), рассекреченные с 2006 по 2015 год.

В июне в Сети впервые появились фото советского оригинала Договора о ненападении, заключенного в 1939 году между СССР и Германией. Документ, также известный как пакт Молотова-Риббентропа, и секретный протокол к нему опубликованы на сайте фонда «Историческая память».

Стороны обязались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет, в случае если одна из них ввязывалась в войну. В секретном протоколе прописывалось «разграничение сфер интересов в Восточной Европе» на случай изменения территориально-политического переустройства.

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