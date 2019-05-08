Минобороны показало неизвестные фронтовые фото советских маршалов

Минобороны России в преддверии Дня Победы опубликовало уникальные фронтовые фотографии из семейных альбомов военачальников Великой Отечественной войны. Снимки размещены на сайте военного ведомства.

В частности, представлены фотографии маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Ивана Конева, Кирилла Мерецкова, Родиона Малиновского и других. Отмечается, что большинство снимков публикуется впервые.

В министерстве сообщили, что на фотографиях военачальники запечатлены на фронте — во время известных сражений, ключевых стратегических операций, с первого до последнего дня войны.

Под снимками есть комментарии, составленные на основе воспоминаний родственников полководцев.

Накануне Минобороны впервые опубликовало уникальные архивные документы, карты и фотографии, рассказывающие о самых важных этапах освобождения Севастополя в 1944 году.