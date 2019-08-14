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Трамвайные пути сделают доступными для проезда машин в Томске

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил разработать план замены всех трамвайных путей в Томске. По мнению главы региона, это позволит расширить проезжую часть за счет рельсов.

Жвачкин раскритиковал ремонт путей на улице Советской во время совещания, посвященного реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». По словам губернатора, автомобильный проезд по рельсам так и не появился. При этом доступность проезда по путям для автомобилей позволит увеличить пропускную способность улиц, пишет РИА «Томск».

Глава региона поручил разработать комплексный план обновления трамвайных путей. По словам губернатора, все рельсы должны быть заменены в течение 10–15 лет.

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